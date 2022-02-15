مصرع 4 أشخاص فى غرق سفينة إسبانية قبالة سواحل كندا

غرقت سفينة صيد إسبانية قبالة السواحل الشرقية لكندا اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، بينما تم إنقاذ 3 من أفراد الطاقم، حسبما أفادت خدمة الإنقاذ البحرى الإسبانية.

وقالت الحكومة الإسبانية، بحسب "رسيا اليوم"، إن عمليات البحث جارية لتحديد أماكن أفراد آخرين من طاقم الزورق الغارق والمكون من 22 فردا.

وذكرت متحدثة باسم خدمة الإنقاذ الإسبانية أن السلطات الكندية أرسلت مروحية وسفينة إنقاذ إلى المنطقة التى تبعد نحو 450 كيلومترا قبالة جزيرة نيوفاوندلاند بشرق كندا.

وقالت إن مركز إنقاذ فى مدريد قام بتنشيط زورقى صيد آخرين فى المنطقة القريبة من القارب المنكوب، مشيرة إلى أن أحد الزورقين عثر على ثلاثة ناجين وأربع جثث فى قارب طوارئ.