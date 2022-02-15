بدون كفيل ولا تحويل راتب احصل على تمويل سريع وميسر للغاية حتى 60 شهر

تكبأسهل إجراءات ممكنة من الشركة المتحدة للخدمات المالية تسهيل، حيث أتاحت إمكانية التقديم على قرض وتوقيع العقد أون لاين بدون زيارة الفرع وذلك بأحدث تقنية رقمية من خلال الموقع الإلكتروني إتمام وإنجاز طلب القروض الشخصية أو تقسيط المشتريات والاستفادة من كل الخدمات المتاحة لتمكين عملائها من تلبية الاحتياجات المالية بكل سهولة وسريعة، علماً بأن المنتجات المتوفرة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية علاوة على ذلك أن الشركة مشتركة في سمة وتخضع المنتجات تحت إشراف الهيئة الرقابية، كما أن الشركة تقدم أفضل التسهيلات وأبسط الشروط من أجل الحصول على القرض بداية من مبلغ 10 آلاف ريال سعودي ويصل إلى 250 ألف ريال متاح للسعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على تمويل سريع بدون كفيل ولا تحويل راتب شركة تسهيل

لا يقل عمر العميل عن 25 سنة وقت التقديم على القرض. الحد الأدنى للراتب 5 آلاف ريال سعودي منعاً للتعثر في السداد. يشترط تقديم طلب أمر سند. لا يقل التمويل عن 10 آلاف ريال سعودي. تطبق الشروط والأحكام.

مزايا الحصول على قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب

شراء المستلزمات الضرورية وتلبية الاحتياجات الهامة لرفع المعيشة.

تحقيق الأهداف المالية منها شراء آثاث منزل من أجل الزواج أو تجديد البيت، وغيرهم.

القرض بدون تحويل الراتب يسهل الحصول على المال دون الإضرار لتحويل الراتب وأخذ موافقة من جهة العمل.

شراء سيارة أو مصاريف زواج أو بدء عمل مشروع جديد.

يمكنك الاستفادة من المال بصورة سريعة عن طريق طلب تمويل بدون كفيل من شركة تسهيل.

عيوب الحصول على قرض

يعتبر القرض دين لابد السداد بصورة شهرية دون تعثر، علماً بأن كل شهر تأخير تطبق الشركة غرامة قدرها 99 ريال.

في حالة التعثر يؤثر على السجل الائتماني.

يزيد من الأعباء المالية والالتزامات الشخصية.

كيفية طلب تمويل سريع بدون كفيل ولا تحويل راتب

من خلال الدخول على موقع شركة تسهيل عبر القائمة الرئيسية خانة (تقدم الآن) وتعبئة نموذج الطلب على أن تكون مستوفي الشروط أيضاً، وفي حالة الاستعلام عن شئ والاستفسار عن التمويل يمكن الاتصال عبر رقم خدمة العملاء 8003044434 من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة ص وحتى الساعة الحادية عشر مساء.