الرئيس التونسى يجرى لقاءات لبحث الوضع الداخلى فى بلاده والقضايا العربية

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس التونسى قيس سعيد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بقصر قرطاج اليوم الثلاثاء مع عدد من المسؤولين بحث خلالها الأوضاع الداخلية فى بلاده والقضايا العربية الرهنة.





وخلال لقائه مع نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج - بقصر قرطاج - بحث الرئيس التونسى، الموضوعات المتعلقة بالتدقيق فى مآل القروض والهبات التى حصلت عليها تونس. وذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان اليوم - أن سعيد وبلحاج بحثا أيضا، سبل وآليات محاربة الفساد، وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته. كما بحث الرئيس التونسى مع رئيسة المنظمة العالمية للأسرة ديزى نويلى كوسترا، الفرص المتاحة لدعم البرامج الموجهة لصالح الأسرة فى تونس ، خاصة فى مجالات التعليم والتربية والثقافة. ووفقا لبيان الرئاسة التونسية فقد تم أيضا خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة العالمية للأسرة. وإلى جانب ذلك، بحث الرئيس التونسى مع رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس محمد صالح بن عيسى، الوضع العام فى المنطقة وعدد من القضايا العربية الراهنة، واطلع أيضا على مختلف أنشطة مركز جامعة الدول العربية بتونس وبرامج تطوير عمله.

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