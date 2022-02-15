نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم ريف تسجيل دخول ومبلغ الدعم الريفي للأسر المنتجة reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف تسجيل دخول ، الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتساءلون حول أسئلة هامة وعديدة من أوائل تلك الأسئلة هو ما هو رابط التسجيل في برنامج دعم ريف للدعم المالي بالإضافة إلى السؤال المعروف هو كم مبلغ الدعم الريفي للأسر المنتجة وبالطبع سؤال متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل، بالإضافة إلى أن منصة ريف تعتبر من المنصات الهامة داخل المملكة العربية السعودية والتي تستهدف بالأساس خدمة الأشخاص العاملة بالقطاع الزراعي وما يشبه له من نشاطات بالإضافة إلى تقديم الدعم لهم لكي يتمكنوا من بدء المشاريع الخاصة بهم وتطويرها وتنميتها خاصة من لا يزالوا في بداية الطريق ويرغبوا بالدعم والمساندة فيسألوا عن دعم ريف للعاطلين عن العمل، وفي مقالتنا رواد موقع ثقفني فسنعرفكم على رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المالي بالإضافة إلى شروط استحقاق الدعم و طريقة التسجيل في دعم ريف.

دعم ريف تسجيل دخول

منذ أن بدأت جائحة الكورونا في سنة 2020 بدأت الحكومة السعودية في العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين. بالإضافة إلى المقيمين في المملكة العربية السعودية. وذلك عن طريق التطبيقات المختلفة. أمثال ذلك منصة مدرستي و منصة اعتمرنا. والعديد من المنصات الحكومية أيضاً. وذلك حتي يتمكن المواطنين من إتمام المعاملات الحكومية عبر الإنترنت. وهذه المعاملات بكل سهولة في أي زمان وأي مكان. كما أن من أبرز تلك الخدمات هي خدمة استعلام عن دعم ريف.

وعلى المواطن الذي يريد أن يستفيد من الدعم الريفي أن يقوم بإنشاء حساب إلكتروني جديد على البوابة الإلكترونية ريف. ويتم هذا عن طريق الدخول على رابط دعم ريف من الأنترنت والقيام بتسجيل الدخول.

استعلام عن دعم ريف

موقع ريف يعد من أفضل المواقع الإلكترونية التي توجد في المملكة العربية السعودية. وعلى وجه خاص في الفترة الأخيرة. حيث يسعى الكثير من المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض. أن يقوموا بالتسجيل في منصة ريف الإلكترونية. وذلك كي يحصلوا على الدعم. بالإضافة إلى انه يمكن للأسر محدودة الدخل. وربات البيوت الذين يعملوا في الزراعة. أو صيد الأسماك أو تربية المواشي والأنشطة الفلاحية. أن يقوموا بالتسجيل في برنامج ريف للدعم المادي عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج

وإليكم الشروط الهامة لكي تقوم بالتسجيل في دعم ريف.

في البداية يجب أن تكون جنسية المتقدم سعودية أو يكون حامل بطاقات التنقل.

يجب أن لا يتعدى سن الــ21 عام.

6000 ريال سعودي هو الحد الأقصى للدخل الشهري للمستفيد.

امتلاك حساب بنكي جاري يحمل اسم المتقدم شرط هام.

يجب الإقرار بصحة البيانات الشخصية التي تم تقديمها عبر موقع ريف للدعم المادي.

كذلك يجب تقديم دراسة جدوى للمشروع يشمل نبذة عن المشروع، مع تحليل مالي واقتصادي بمختلف البيانات الخاصة بالمشروع.

كما يجب تقديم المستندات المطلوبة لكي يتم استكمال التسجيل في البرنامج وهي : شهادة توفيق. كذلك صورة واضحة من الآيبان الخاص بالحساب البنكي للمستفيد. صورة الوكالة سارية المفعول. وكذلك ملصق للمزرعة عليه الشعار الوطني السعودي للمنتجات ورمز التسجيل. مستند لإثبات مكان الإقامة من عقد الإيجار. وكذلك صك للبيت أو فاتورة للكهرباء.



ملحوظات هامة :

التقديم على برنامج ريف يكون عن طريق موقع ريف على الإنترنت.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على وثيقة عمل حر من وزارة الموارد البشرية.

54 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى للدعم من البرنامج.

كذلك لا يتم التسجيل في أكثر من ثلاث برامج للدعم في نفس الوقت.

فئات دعم ريف

مواعيد صرف دعم ريف. يتساءل المستفيدين الذين تقدموا للحصول على الدعم بالفعل. والمشتركين بشكل إلكتروني. في برنامج ريف للدعم المادي. وذلك من ضمن برنامج التنمية الريفية المستدامة. وذلك البرنامج مقدم من وزارة البيئة والزراعة السعودية. وقد تم التوضيح من قِبَل وزارة البيئة والزراعة والمياه عن ميعاد نزول دعم برنامج ريف. وجاءت المواعيد على النحو التالي :

في البداية يتم صرف الدعم الريفي لمستفيديه من كل القطاعات بداية من ١ إلى يوم ١٠ في الشهر الميلادي.

سوف يتكرر نزول الدعم للمواطنين المستفيدين به حسب القطاع الذي تم تسجيل المستفيد به.

وللمزيد من المعلومات يمكن أن يتواصل المستفيدين أو المستفسرين على الرقم الموحد لبرنامج الريف، وهو: ١٩٩٣٠

وفي النهاية نتمنى لكم قراءة ممتعة واستفادة ب دعم ريف تسجيل دخول.