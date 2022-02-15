ملك البحرين يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يزور المملكة.
ورحب ملك البحرين برئيس الوزراء الإسرائيلي، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية المتقدمة التي تخدم المصالح المتبادلة، وفق وكالة أنباء البحرين (بنا).
وبحث العاهل البحريني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تعزيزه وتنميته، خاصة في القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل.
و"جرت المباحثات بما يحقق تطلعات البلدين إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك المثمر، في إطار ما تضمنه إعلان تأييد السلام، واتفاق مبادئ إبراهيم الموقعين بين الجانبين"، حسب "بنا".
وأكد الجانبان خلال اللقاء على مواصلة دعم العلاقات الثنائية والعمل المشترك بما يعزز مصالحهما ويخدم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.
وأعرب بينيت عن سعادته بزيارة البحرين لمواصلة تعزيز التعاون المشترك لما فيه صالح البلدين، منوها بما يوليه الملك من حرص واهتمام بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
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