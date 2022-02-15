الرئيس التركي يغادر الإمارات

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دولة الإمارات، مساء الثلاثاء، بعد زيارة استغرقت يومين.

وكان في وداع الرئيس التركي في مطار الرئاسة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان أردوغان قد وصل إلى دولة الإمارات، الإثنين، في زيارة رسمية يشارك خلالها في احتفالات بلاده بيومها الوطني في "إكسبو 2020 دبي".

وفي بيان للرئاسة التركية، صدر في وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس التركي إن "هدف بلاده الحالي يتمثل بالارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الإمارات إلى مستويات أعلى في جميع المجالات".

وتابع: "الاتفاقيات التي تم توقيعها الإثنين في مجالات واسعة بدءا من الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى النقل، ومن الصحة إلى الزراعة، وصولا إلى الاستثمارات المتبادلة، أظهرت بشكل واضح مدى رغبتنا في العمل معا لتحقيق هذا الهدف".

وأشار أردوغان إلى أن "البنية الاقتصادية للبلدين التي تكمل كل واحدة منها الأخرى، تشير إلى وجود فرص أكثر من الأرقام الموجودة بالفعل".

واختتم البيان بالقول: "الهدف من زيارتنا هو الاستفادة من هذه الفرص وتنفيذها".