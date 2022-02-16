"هدف قاتل" من مبابي يهدي سان جيرمان الفوز على ريال مدريد

أحرز كيليان مبابي هدفا رائعا بمهارة فردية في الوقت بدل الضائع، ليقود باريس سان جيرمان للفوز 1-صفر على ضيفه ريال مدريد، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

وراوغ مبابي اثنين من المدافعين بشكل رائع وسدد كرة أرضية في شباك الحارس تيبو كورتوا، ليهدي باريس سان جيرمان فوزا مستحقا. وأهدر سان جيرمان العديد من الفرص، وكان الطرف الأفضل واقترب أكثر من مرة من التسجيل، لولا تألق كورتوا الذي أنقذ أيضا ركلة جزاء من ليونيل ميسي في الشوط الثاني.

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