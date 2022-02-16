"هدف قاتل" من مبابي يهدي سان جيرمان الفوز على الريال

أحرز كيليان مبابي هدفا رائعا بمهارة فردية في الوقت بدل الضائع، ليقود باريس سان جيرمان للفوز 1-صفر على ضيفه ريال مدريد، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

وراوغ مبابي اثنين من المدافعين بشكل رائع وسدد كرة أرضية في شباك الحارس تيبو كورتوا، ليهدي باريس سان جيرمان فوزا مستحقا.

وأهدر سان جيرمان العديد من الفرص، وكان الطرف الأفضل واقترب أكثر من مرة من التسجيل، لولا تألق كورتوا الذي أنقذ أيضا ركلة جزاء من ليونيل ميسي في الشوط الثاني.

وقال مبابي للصحفيين باللغة الإسبانية، رغم نفيه أي انتقال محتمل إلى النادي الإسباني: "كانت مباراة رائعة بالنسبة لنا، وأنا مستعد دائما لمساعدة فريقي. لا يوجد أي تشتت".

وأضاف: "يجب أن نتحلى بالتواضع، وفي مباراة الإياب تبقى كل الأمور ممكنة. ستكون مباراة صعبة، لكن لدينا الأفضلية، ونتحلى بثقة كبيرة".

وكان مبابي أبرز لاعبي سان جيرمان خلال مواجهة المتألق كورتوا الذي كاد أن يخرج بمباراة مثالية بعد التعرض لضغط هجومي قوي.

وأنهى ريال مدريد المباراة من دون أي تسديدة على المرمى، مقابل ثماني محاولات للفريق الفرنسي الذي استحوذ على الكرة بنسبة 60 بالمئة.

وستقام مباراة الإياب في مدريد في التاسع من مارس، وسيواجه ريال مهمة صعبة لأنه سيلعب من دون الثنائي الموقوف كاسيميرو وفيرلان مندي، بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الثالثة.