تعرف الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 2022 بالمملكة

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور أعلنت المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية ووزارة التنمية الاجتماعية عن بدء التسجيل في منصة الضمان الاجتماعى المطور وذلك عن طريق الدخول على رابط نظام نفاذ،حيث أنه من خلال هذه المنصة سوف يكون من السهل على أى مواطن أن يقوم بالاستعلام عن طلبه والإستعلام عن الراتب الخاص به موعده وقيمته واى شىء يخص الراتب الخاص به،وذلك بعد التسجيل على المنصة الإلكترونية وإدخال البيانات الخاصة به والتى سبق وأن سجلها عن طريق موقع ابشر الإلكتروني،ثم الدخول على رابط الضمان الاجتماعى نظام نفاذ.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

قد سبق من قبل نزول الدفعة الأولى والدفعة الثانية لهذا النظام والآن يتم نزول الدفعة الثالثة للضمان الاجتماعى المطور،وتختو هذه الدفعة على حوالى مايقارب من 150 ألف طلب مقدم للتسجيل على المنصة،وتقوم الوزارة بمراجعة جميع الطلبات المقدمة ودراستها ،وسوف تقوم بالإعلان عنها فى القريب العاجل باذن الله لكى يطمن المواطنين ودعم من يستحق منهم راتب الضمان الاجتماعى المطور، وأكد مصدر أنه سوف تصل رسالة نصية لمقدم الطلب على هاتفه المحمول تخبره فيها عن قبول طلبه المقدم الوزراة فى الدفعة الثالثة ،وذلك مثلما حدث فى الدفعتين السابقتين الأولى والثانية.

خطوات التسجيل في أهلية الضمان

الضمان الاجتماعى المطور نظام نفاذ لكى يستطيع المواطن أن يسجل فى منصة الضمان الاجتماعى المطور نفاذ عليه باتباع عدة خطوات لكى يتمكن من التسجيل واليكم هذه الخطوات: