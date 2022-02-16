نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسيت كلمة المرور لمنصة مدرستي 1443 وطريقة التسجيل للطلاب والمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نسيت كلمه المرور لمنصة مدرستي 1443؛ من الممكن أن يتم معرفة كلمة السر لمنصة مدرستي في حالة نسيانها وذلك يتم إلكترونياً حيث إن هذه المنصة قامت بإتاحة الكثير من الخِدْمَات التعليمية في مختلف صفوف التعليم ولأهمية هذا الأمر بالنسبة للمعلمين والطلاب سوف نقوم بالتعرف على كيفية معرفة كلمة السر لمنصة مدرستي من خلال مقالنا هذا.

نسيت كلمة المرور لمنصة مدرستي 1443

قامت منصة مدرستي بإتاحة خدمة معرفة أو استرجاع كلمة السر لمنصة مدرستي في حالة نسيانها حتى يتم التعرف على كلمة السر لا بد من إتباع بعض الخطوات الإلكترونية التي اتاحتها المنصة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي.

يقوم كل من المعلمين والطلاب بالضغط على أيقونة الدخول بحساب مايكروسوفت.

تدوين اسم المستخدم.

ثم بعد ذلك يتم النقر على أيقونة التالي

وبعدها يتم الضغط على رابط نسيت كلمة السر.

ثم تدوين اسم المستخدم الشخصي.

وبعد ذلك يتم تدوين رمز التحقق.

النقر على أيقونة التالي.

بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد الطريقة المناسبة في معرفة كلمة السر.

ثم القيام بتدوين جميع البيانات التي يقوم الموقع بطلبها.

وأخيراً يتم إعادة كلمة السر.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي للطلاب 1443

من الممكن أن يقوم كل من الطالب أو ولي الأمر بالتسجيل في منصة مدرستي الخاصة بالصف الذي ينتمي إليه الطالب وهذا يتم بإتباع بعض الخطوات الإلكترونية السهلة والميسرة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج مباشرةً إلى منصة العودة إلى المدارس.

ثم النقر على أيقونة تسجيل جديد.

بعد ذلك يتم تدوين كل من رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو رَقَم الإقامة الخاصة بالطالب.

القيام بعد ذلك بتحديد رَقَم الجوال وبعد ذلك يتم التحقق من الإجراء الذي يقوم الموقع بطلبه.

الضغط على أيقونة تحقق حتى يتم إرسال رمز بواسطة SMS.

وبعد ذلك يقوم المستخدم بتدوين الرمز والضغط على أيقونة تحقق.

التأكد بعد ذلك من حساب الدخول ثم النقر على زر دخول.

إذا كان الذي يرغب في التسجيل معلم أو طالب يتم تحديد خدمة الدخول بحساب مايكروسوفت.

ثم بعد ذلك يتم تحديث كلمة المرور الذي تخص حساب الطالب.

القيام بتحديد كلمة السر الجديدة ثم تأكيدها.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

تأمين الحساب ثم النقر على أيقونة التالي.

بعد ذلك يتم تحديد رَقَم الهاتف الخاص بالمستخدم واستقبال رمز التحقق وبعد ذلك يتم القيام بعملية التأمين.

وأخيراً وبعد الانتهاء من التسجيل يتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بالطالب ومعرفة بيانات منصة مدرستي.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي للمعلمين 1443

يجب أن يقوم المعلم بالتسجيل في منصة مدرستي وذلك حتى يقوم بإكمال الدروس عن بعد مع الطلاب لكافة الصفوف المختلفة من التعليم ويتم التسجيل في المنصة بإتباع الخطوات التالية:

الولوج المباشر إلى نظام التسجيل في منصة مدرستي.

ثم القيام بتدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو رَقَم الإقامة ثم تدوين رَقَم الجوال.

النقر على أيقونة أنا لست برنامَج روبوت.

وبعد ذلك يتم الضغط على تحقق وبعدها يتم تدوين رمز التحقق.

ثم يتم الضغط على أيقونة تحقق حتى يتم متابعة خطوات التسجيل.

وأخيراً يتم الاحتفاظ بكل من اسم المستخدم وكلمة المرور حتى يستطيع المستخدم تسجيلهم في حالة الرغبة للدخول كل مرة.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على نسيت كلمة السر منصة مدرستي 1443كما تعرفنا على طريقة تسجيل الطلاب في منصة مدرستي وأيضاً تعرفنا على طريقة تسجيل المعلمين في منصة مدرستي.