غروندبيرغ يندد بهجمات ميليشيات الحوثي على الإمارات والسعودية

ندد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، الثلاثاء، بهجمات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على السعودية والإمارات في الآونة الاخيرة.

وفي إحاطة له خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، دعا غروندبيرغ المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإنهاء النزاع في اليمن.

وقال غروندبيرغ: "في أعقاب الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي الشهر الماضي على الإمارات، بما في ذلك على مطار مدني ومناطق صناعية قريبة، حيث قُتل ثلاثة مدنيين، يجب أن يكون واضحًا للجميع مدى ارتفاع المخاطر".

وأضاف: "تشير الهجمات على الإمارات والسعودية إلى خطر خروج هذا الصراع عن نطاق السيطرة ما لم تبذل الأطراف اليمنية والمنطقة والمجتمع الدولي جهودًا جادة لإنهاء هذا الصراع".