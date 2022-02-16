تسجيل دخول الضمان sso.hrsd.gov.sa أو الضمان المطور الجديد من المنصة الوطنية الموحدة لدخول كافة حسابات المواطنين بالمملكة، ويتم تسجيل دخول الضمان من منصة الدعم والحماية أيضا للتسجيل في منصة وزارة الموارد الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على الراتب الشهري للمحتاجين والفقراء والذين لديهم راتب قليل أو راغبي الدعم من المملكة، ويكون مستفيدي الضمان لديهم عدد من المميزات والإعفاءات من عدد من المؤسسات الحكومية بالمملكة من خلال الحصول على شهادة بحالة المواطن الضمانية.

تسجيل دخول الضمان sso.hrsd.gov.sa النفاذ الوطني الموحد 1443 حساب راتب الضمان المطور

يستمر البحث اليومي على جوجل السعودية عن أخبار الضمان الاجتماعي المطور، حيث يقوم مستفيدي الضمان في السنوات الماضية بالبحث على كيفية تحديث البيانات الخاصة بهم ومواعيد الصرف الشهري للمعاشات، بينما يرغب المسجلين الجدد التعرف على مواعيد الصرف الخاصة لهم، بالمرحلة الأولى من المقبولين، ويتطلع غير المقبولين أو غير المؤهلين للتعرف على كيفية التسجيل من جديد والالتزام بكافة الشروط المقررة والتحقق من شروط الاستحقاق وخطوات وبيانات التسجيل ليتم قبولهم بمرحلة القبول المقبلة، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة كافة الطلبات بشكل جيد وإرسال رسائل القبول أو الرفض للمسجلين الجدد من المنصة الوطنية الموحدة.

موعد صرف راتب الضمان للدفعة الثانية وجميع المستفيدين

يتم تحديد مواعيد الصرف لمستفيدي الضمان القدامى بالتاريخ الهجري على أن يكون باليوم الأول من الشهر الهجري بدلا من اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

تقوم الوزارة بالإعلان عن مواعيد المقبولين الجدد في أهلية الضمان بعد تلقي الرسائل وقد تم تسلم راتب يناير 2022 في الرابع من الشهر.

يتم إرسال رسائل الأهلية للمقبولين بالمرحلة الثانية خلال الشهر الجاري على أن يتم إعلان موعد تسلم راتب المقبولين في 20 فبراير 2022.

حساب راتب الضمان المطور 1443

يتم حساب راتب الضمان حسب الدخل الشهري للأسرة، حيث أعلنت منصة الدعم والحماية ضرورة تسجيل كافة الدخل المكتسب وغير المكتسب للاسرة السعودية، كما يعتمد حساب الراتب أيضا على عدد أفراد الاسرة وغذا كانت اسرة أو فرد مستقل، كما يتم تحديد نظام خاص للمطلقات والأرامل المستقلين وغير المستقلين والعاطلين عن العمل، ويتم حساب الراتب بالطريقة التالية: