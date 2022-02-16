قرض شخصي فوري من بنك البلاد دون كفيل أو أجل سداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة

بنك البلاد يقدم احدث عروضه التمويلية وحتى 2 مليون ريال بدون ضامن وبدون كفيل تمويل نقدي فوري وسريع، بدون راعي وبدون ضمانات، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على التمويل واهم مزاياه وكما سوف نوضح رابط بنك البلاد، حيث يعتبر التمويل الشخصي هو أحد العروض التي يجري النظر فيها من قبل الكثيرين في المملكة، والراغبين في الاستفادة من عروض تمويلية بتسهيلات فى السداد، والتي تمكن العميل من سداد مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري، حيث عرض بنك البلاد التمويل الشخصي لمتطلبات سهلة وبسيطة لاستكمال طلب التمويل الشخصي من أجل تسهيل عملية التمويل لجميع العملاء داخل المملكة ويقدم تمويل فوري بدون كفيل وأجل السداد.

اهم مزايا التمويل الشخصي للأفراد من بنك البلاد:

يمتاز تمويل بنك البلاد الشخصي بعدة مزايا اهمها مايلي:

من اهم مزايا تمويل بنك البلاد يتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة.

لا يتطلب وجود راعي أو ضامن في حالة أن حاجة الشخص للتمويل في الموارد المالية لأهداف شخصية

يصل قيمة التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي حسب ما تم إعلانه من قبل الصفحة الرسمية عبر تويتر

أتاح البنك إمكانية الاستفادة لكل من الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية والسعوديين من التمويل الشخصي دون وجود ضامن في بنك البلاد.

إمكانية تأجيل السداد في بداية أقساط التمويل المتأخرة.

يمكن الحصول على التمويل بكل سهولة ويسر وبشكل سريع.

يتيح للمتقاعدين بإمكانهم الاستفادة من تمويل شخصي دون الحاجة لضامن في البنك.

الحصول على التمويل بدون ضامن أو تحويل راتب

يتم السداد على فترات متساوية شهرية وفقاً للمبلغ المتفق عليه بينهم بشكل ميسر علماً بأن مدة السداد تصل إلى 5 سنوات.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي:

للحصول على تمويل بنك البلاد يجب توافر عدة شروط أهمها مايلي: