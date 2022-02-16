للرجال والنساء بموافقة خلال 24 ساعة من شركة التيسير تقدم تمويل 100 الف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل

شركة التيسير تقدم احدث عروضها التمويلية قرض للشباب والنساء تمويل يصل الى 100 الف ريال سعودي والموافقة الفورية خلال ال 24 ساعة عقب التقديم على القرض طالما مستوفي الشروط، حيث عملت شركة التيسير على توفير تمويل شخصي كاش يتم بدون كفيل أو تحويل راتب شهري، وقامت شركة تيسير بوضع قائمة من الشروط التي يلزم توفيرها من أجل الحصول على التمويل، ومن خلال مقالي سوف نوضح أهم شروط الحصول على التمويل وأهم مزاياه وكيفية الحصول على القرض، وتمتاز شركة التيسير للتمويل حيث تقدم تمويلها بأسهل إجراءات ممكنة معتمدة لدى البنك المركزي السعودي ساما هدفها توفير الحلول المالية بصورة مبتكرة ومن خلال التقديم من هاتفك سوف تصلك الموافقة الفورية خلال ساعات .

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل من شركة التيسير:

للحصول على تمويل شركة التيسير يجب توفر عدة شروط أهمها مايلي:

أن يكون الشخص المتقدم من الأصل سعودي الجنسية.

أن يكون عمر الشخص المتقدم أكثر من 21 عام فيما فوق أثناء التقديم على حصول تمويل من شركة التيسير.

أن يكون لدى الشخص المتقدم وظيفة وقد مر فترة على العمل بها حوالي 6 أشهر بحد أدنى.

أن يكون راتب الشخص المتقدم بحد أدنى حوالي 5000 ريال سعودي فيما أكثر.

لكي يحصل الشخص المتقدم على التمويل بدون أي مشاكل يجب توافر كافة الشروط التي أشارت إليها الشركة.

أهم مزايا التمويل من شركة التيسير:

يمتاز التمويل من شركة التيسير بالكثير من السمات والمميزات التي من اهمها مايلي:

يتم التقديم والحصول على كافة الخدمات التي يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على الرابط الرسمي لشركة التيسير.

ضرورة أن تتوافق شروط الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهيئة الرقابة.

من أهم ما تتميز به شركة التيسير أنه يمكن سداد الأقساط بدون مشقة وتعب وبكل سهولة على مدار 12 شهر حتى 60 شهر بحسب ما يتوافق مع راتب الشخص المستفيد حسب الاتفاق.

تصل قيمة التمويل من شركة التيسير الذي يمكن أن يحتاج إليه إلى حوالي 100 ألف ريال سعودي.

يتميز هذا القرض بإنه قرض سريع للرجال والنساء يتم الصرف خلال 24 ساعة عمل.

إمكانية التسوية المبكرة وفق ضوابط البنك المركزي.

له هامش الربح منافس وثابت طوال فترة القرض.

خطوات التقديم لطلب تمويل شركة التيسير:

للحصول على تمويل شركة التيسير يجب اتباع الخطوات الاتية :