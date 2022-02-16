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خدمة مشهد الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa والذي يقوم مستفيدي الضمان الاجتماعي بتقديمه للمؤسسات الحكومية والذي يفيد بالموقف الضماني للمواطن بما يتيح له عدد من الإعفاءات والتسهيلات الخاصة لمستفيدي الخدمة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويبحث مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والمسجلين الجدد عن كيفية استخراج خدمة مشهد من الضمان ليتمكنوا من تقديمها للمؤسسات التعليمية أو الصحية وغيرها.
مشهد الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa خدمة المشهد الضماني مقدم للمؤسسات الحكومية
تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم الخدمات المتكاملة للمستفيدين منها، حيث تهتم بالمسجلين فيها ويتم التحقق من كافة البيانات وذلك ليتمكنوا فيما بعد من الحصول على العديد من الخدمات والإعفاءات والتسهيلات في التعامل، حيث يتم إعفائهم من مصروفات دراسية للذين لديهم ابناء بالتعليم أو مصروفات التنقل المدرسي والتي تقدر بحوالي 300 ريال سنويا، كما يتم إعفائهم من العديد من المصروفات العلاجية داخل المؤسسات الصحية بالمملكة بما يخفف عبء الحياة عليهم.
خدمة مشهد من الضمان الاجتماعي
هي خدمة تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديمها للمواطنين ويتم من خلالها استخراج وثيقة تفيدي بالحالة الضمانية للمواطن، إذا كان مستفيدي من خدمات الوزارة من مستفيدي الضمان المطور أو التأهيل الشامل أو العاطلين أو غيرهم، ويتم تقديم تلك الوثيقة إلى المنشآت والمؤسسات الحكومية بما يكون صورة عامة واملة للوضع المالي للمتقدمين.
كيفية التسجيل في خدمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوضع الضماني
خطوات الحصول على المشهد الضماني للمواطنين
يكون بالبداية على المواطن زيارة دليل الفروع ثم يتم استخراج وثيقة المشهد الضماني وطباعتها بعد ذلك، ويتم بالخطوات التالية:
- يقوم المواطن بالدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية (دليل الفروع).
- يتم تحديد نوع المكتب التابع له.
- ثم يقوم باختيار المنطقة التي يتبع لها ثم يتم تحديد المحافظة.
كيفية طباعة مشهد الضمان الاجتماعي
- يتم التوجه إلى خدمة لمشهد الضماني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يقوم باختيار “بدء الخدمة”.
- يتم تسجيل الدخول لحساب المستخدم بالاسم وكلمة المرور.
- يتوجه بعد ذلك للخدمات الإلكترونية.
- يتم اختيار “التقديم الآن”.
- يقوم بالدخول على الخدمة وتسجيل كافة البيانات المطلوبة (نوع المستفيد – رقم الهوية – رقم الضمان – اسم المستفيد – نوع الخدمة التي يتوجه لها الفرد – الحيثية – قيمة راتب الضمان).
- يتم اختيار الجهة التي يتم تقديم الوثيقة إليها.
- يختار “استخراج” ثم حفظ.
- يتم إغلاق الخدمة بعد ذلك
- يقوم بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية وطباعة الوثيقة.
مشهد الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa خدمة المشهد الضماني مقدم للمؤسسات الحكومية وهي خدمة تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديمها للمواطنين ويتم من خلالها استخراج وثيقة تفيدي بحالة الضمان للمواطن، إذا كان مستفيدي من خدمات الوزارة من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور أو العاطلين وكذلك التأهيل الشامل أو العاطلين أو غيرهم، ويتم تقديم تلك الوثيقة إلى المنشآت والمؤسسات الحكومية بما يكون صورة عامة واملة للوضع المالي للمتقدمين.
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