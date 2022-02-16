سيارة أحلامك بدون كفيل وبدون دفعة أولى بشروط سهلة وميسرة

سيارة أحلامك بدون كفيل وبدون دفعة أولى ، برنامج تمويلي يخدم احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، وقد جاء هذا البرنامج كواحد من ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة ، والتي تساعد العميل علي شراء السيارة التي يرغب بها ، وسداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة وسهلة.

أهم مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل

شركة اليسر للإجارة والتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية.

تقدم الشركة مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية لجميع الأفراد داخل المملكة.

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل برنامج تمويل السيارات بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

تمويل شركة اليسر للسيارات لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل يتميز أنه بدون دفعة أولي.

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل هذا البرنامج بدون رسوم إدارية.

يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ تمويل السيارات من شركة اليسر حتي 60 شهر.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا البرنامج في تمويل السيارات المستعملة أيضاً.

تتيح شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية إمكانية شراء السيارة التي يرغب بها من خلال شبكة شراكات واسعة مع المعارض والوكلات علي مستوى المملكة العربية السعودية.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل