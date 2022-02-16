شفاء ثالث حالة من فيروس نقص المناعة منذ اكتشافه

أعلن علماء في الولايات المتحدة، الثلاثاء، علاج إمراة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز، لتكون هذه ثالث حالة تتماثل للشفاء بالكامل من الفيروس منذ اكتشافه.

الإعلان جاء في مؤتمر عن "الفيروسات القهقرية والعدوى الانتهازية" في مدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو الأميركية.

وتلقت المرأة المصابة أيضًا بسرطان الدم، دماء من الحبل السري. وتعد هذه طريقة جديدة تفتح إمكانية علاج مزيد من الأشخاص أكثر مما كان ممكنًا في السابق.

وقال العلماء إن دم الحبل السري متاح على نطاق واسع أكثر من الخلايا الجذعية المستخدمة عادة في عمليات زرع نخاع العظام ولا يلزم مطابقتها بشكل وثيق مع المتلقي.

يشار إلى أن هناك نحو 38 مليون شخص متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في العالم، ويتلقون أدوية قوية مضادة للفيروسات من أجل السيطرة على الفيروس.