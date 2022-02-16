نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستفادة من تجديد إقامة البرماويين عبر أبشر أعمال الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت خدمة تجديد إقامة البرماويين من الخدمات المدرجة للاستفادة منها من قبل صاحب العمل عبر absher sa في المملكة السعودية، تأتي إتاحة تجديد الإقامة لجنسيات البرماويين والتي أعلن عنها في 14/2/2022 كجزء من التسهيلات وقد تتخذ إضافات جديدة في المستقبل لاختصار بعض الإجراءات الخاصة بالخدمات بدلاً من الاقتصار فقط على تحديث إقامة شعب البورميون التي يحتاجونها عبر التحول الالكتروني الذي هو إنجاز.

تجديد إقامة البرماويين خدمة

تجديد إقامة البرماويين في أرض المملكة، الآن هي من الخدمات الممكن الاستفادة منها من قبل صاحب العمل عبر حساب أبشر أعمال، ويوصى بإتباع خطوات تجديد الإقامة التي أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات ضمن انفوجرافيك حيث عملية الوصول الى نموذج طلب تجديد الإقامة وتعبئة البيانات المطلوبة منك وذلك إجراء يجري القيام به عبر قائمة خدمة تواصل ولا بد أن يدعم بصورة شخصية للمقيم بأن تكون ضمن المستندات المرفقة محل الطلب.

في الواقع، مديرية العامة للجوازات قامت بنشر آلية تجديد الإقامة لجنسية البرماويين، ما يعني ان كل شيء متعلق بهذه الخدمة أي تجديد الإقامة، سيكون متوفراً بما يلبي السلاسة بتجديد البرماويين إقامتهم في المملكة العربية السعودية، من خلال استمارة تجديد الإقامة عبر الأنترنت (www.absher.sa) التطبيق، مما يقلل الكثير من الجهد والوقت، ويلغي الحاجة لزيارة ومراجعة الجوازات في أنحاء المملكة السعودية.

إذا كنت تريد تقديم طلب تجديد إقامة البرماويين فيمكن تنفيذها عبر حساب أبشر الخاص بصاحب العمل، وفق الآتي

كيفية تجديد إقامة البرماويين عبر خدمة تواصل في أبشر أعمال

الوصول الى حساب صاحب العمل عبر منصة ابشر أعمال

اختيار خدمات من قائمة خدمات بالنقر المزدوج

تحديد قطاع الجوازات على موقع أبشر أعمال بعدها إختيار خدمة تواصل

تقديم طلب جديد وتحديد نوع الطلب وهي خدمات المقيمين داخل المملكة

اختيار الخدمة الفرعية “تجديد الإقامة-البرماويين”

اكتب وصفا مختصرا لطلب تجديد الإقامة في المربع الخاص

ثم حدد ملف المرفق وفقاً للصيغ المقدمة على الموقع ثم أرسل الطلب

رابط تجديد إقامة البرماويين السعودية

أطلق موقع أبشر رابط تجديد إقامة البرماويين وهي خدمة تجري في أي وقت عبر خدمة تواصل على الموقع المشار اليه، وبمجرد الوصول للرابط المذكور سوف يتم تسجيل الدخول لبدء العمل بتقديم طلب تجديد إقامات البورميون.