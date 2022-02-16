نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع الاستعلام عن التعويضات جدة برقم الهوية.. رابط استعلام عن حالة طلب تعويض الإزالة الهيئة العامة لعقارات الدولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التعويضات جدة ، ما زلنا نتابع معكم ونواصل تقديم المزيد من الخدمات التي يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية للوصول إليها عبر الإنترنت، حيث نُسلط الضوء عبر هذه الصفحة على تقديم رابط الاستعلام عن طلب التعويضات لملاك العقارات التي تم إزالتها في جدة برقم الهوية عبر موقع الهيئة العامة لعقارات الدولة ، فهناك الكثير يرغب في معرفة قيمة التعويضات التي سيتم الحصول عليها بعد تدشين عمليات إزالة العقارات بالمناطق العشوائية في عدد من الأحياء ، وإليكم التفاصيل الكاملة عن طريقة الاستعلام عن التعويضات جدة برقم الهوية.

الاستعلام عن التعويضات جدة

الاستعلام عن التعويضات جدة برقم الهوية ، ضمن المتابعة المستمرة وفي إطار تطبيق السياسات الجديدة داخل المملكة العربية السعودية وبالتحديد في جدة ، فقد تم العمل على إزالة بعض العقارات داخل الأحياء العشوائية المتواجدة في جدة بالمملكة العربية السعودية، وهناك الكثير من المواطنين ممن تم تنفيذ تلك السياسات بحقهم يريدون الاستعلام عن حالة تعويضات الإزالة عبر الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وفي ذات السياق فقد أوضح أمين محافظة جدة الطريقة المتبعة والمصدق عليها فيما يخص تعويض أصحاب تلك المباني التي تمت إزالتها وفقاً لجميع الإجراءات والتدابير، حيث يتم العمل على تقدير كم التعويضات لجميع المتضررين للحصول على تعويض وفقاً للآلية التي يتم اتباعها وفقاً لما هو مقرر من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وفي هذا السياق يوضح لكم الأستاذ إحسان بأفقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة يوضح معايير تحديد قيمة التعويضات لأصحاب العقارات التي يتم إزالتها، كما تم تخصيص رابط استعلام طلب تعويض في جدة برقم الهوية عبر الهيئة العامة لعقارات الدولة.

استعلام طلب تعويض في جدة

كما جاء في ذات السياق إشارة معالي السيد محافظ جدة، أن جميع المواطنين ممن يملكون صك لأرض بيضاء سيتم إدراجه ضمن قائمة المتضررين الذين سيحصلون على تعويض وفقاً للآلية المتبعة والموضحة من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة، وأما بخصوص المواطن الذي يمتلك بناية فسيتم تعويضه عن الأرض والأنقاض ، وأما بخصوص من كان يمتلك منزلاً سيتم تعويضه عن الأنقاض بشرط إثبات الملكية لهذا المنزل.

رابط الاستعلام عن التعويضات برقم الهوية

تم تخصيص رابط الاستعلام عن حالة تعويضات الإزالة جدة ، حيث يُمكن للجميع الآن من المتضررين من عمليات الإزالة للعقارات في الأحياء العشوائية بجدة الدخول عبر رابط الاستعلام عن تعويضات ، التابع للهيئة العامة لعقارات الدولة، ونود أن نذكركم أن عملية صرف التعويضات يكون خلال ستون يوماً. كما تم تخصيص الرقم 920022447 الخاص بمركز التواصل الموحد للهيئة العامة لعقارات الدولة والذي يُمكنكم الاتصال به في حالة إذا كان لديكم أي استفسارات أخرى.