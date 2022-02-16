عاد المغني الأميركي الشهير، كاني ويست، إلى الحديث عن طليقته، نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان.
وجاء ذلك بعد ساعات من اعترافه بأنه كان يضايق كارداشيان.
ونشر كاني ويست صورة لزوجته السابقة على حسابه في "إنستغرام"، كانت ترتدي فيه ملابس ونظرات سوداء، وهي واحدة من الأزياء التي كانت ترتديها في عام 2021، الذي شهد طلاقهما.
وفي تعليقه على الصورة، بدا أن مغني الراب عدل عن تصريحات السابقة التي أدلى بها قبل ساعات واعترف فيها بأنه كان يضايقها.
وكتب بالأحرف الكبيرة بما معنى أن رؤية هذه الألوان السوداء على جسد كيم أمر مؤسف.
وتزامن نشر الصورة مع الاحتفال بعيد الحب، لكن المستغرب في الأمر أنه اعترف في السابق أنه كان يضايق زوجته، ما دفع كثيرين إلى التساؤل عن التغيرات الكبيرة في سلوكه.
وما أثر الاستغراب هو مسارعته إلى حذف الصورة لاحقا.
وكان الزوجان الشهيران انفصلا في عام 2021، بعد زواج دام 7 سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاني ويست يثير الجدل بصورة كارداشيان.. ويقدم اعترافا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.