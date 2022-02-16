انفجارات ضخمة تهز العاصمة الصومالية مقديشيو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأمن الصومالى عبد الله نور، فى تغريدة على موقع تويتر، إنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار وانفجارات فى العاصمة الصومالية مقديشو، مع مهاجمة حركة "الشباب" الإرهابية لـ مراكز ونقاط تفتيش للشرطة.

وذكر نشطاء من الصومال، أن انفجارين وقعا على الأقل، بعد هجوم مسلحين من حركة الشباب الإرهابية على مركز شرطة منطقة الكهدة، كما أكد عدد من شهود العيان سماع دوى إطلاق نار كثيف، عقب هجوم شنته حركة الشباب، من 3 جهات فى الاتجاه الجنوبى الغربى للعاصمة مقديشو.