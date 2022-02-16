عاجل- إجراء عسكرى روسى فى شبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - وكانت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا قد تصاعدت بعد حشد موسكو أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.