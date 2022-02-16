الفيضانات تقتل 18 شخصا فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مياه الفيضانات غمرت الشوارع وجرفت السيارات والأشجار، مشيرة إلى أن السلطات حثت السكان على الإجلاء من منازلهم إلى مناطق آمنة.
وأضافت القناة أن فرق الإنقاذ قامت باستخدام القوارب من أجل البحث عن ناجين.
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