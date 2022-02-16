ارتفاع عدد قتلى هجوم مقديشو إلى 6 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وذكر نشطاء من الصومال، أن انفجارين وقعا على الأقل، بعد هجوم مسلحين من حركة الشباب الإرهابية على مركز شرطة منطقة الكهدة، كما أكد عدد من شهود العيان سماع دوى إطلاق نار كثيف، عقب هجوم شنته حركة الشباب، من 3 جهات فى الاتجاه الجنوبى الغربى للعاصمة مقديشو.

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