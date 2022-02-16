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عمر شويل - جدة سوف نخبرك في هذا المقال كم باقي على يوم التأسيس السعودي ولكن قبل أن تعرف كم يوم أليس من المهم أن تعرف ما هو يوم التأسيس؟ وما السبب في الاحتفال بهذا اليوم؟ حيث قرر الملك سلمان بن عبد العزيز أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية في المملكة نظراً لأهميته الكبرى، وسوف نعرف تفاصيل أكثر عن هذا اليوم في مقالنا اليوم.

كم باقي على يوم التأسيس السعودي

إن موعد يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية هو يوم 22 من شهر فبراير أو شهر شباط، لذلك يمكن أن نقول أنه متبقي 9 أيام على يوم التأسيس من تاريخ اليوم، وهذا ما أمر به الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية بأن يصبح هذا اليوم عطلة رسمية لكل من في المملكة وعلى الجميع في كل أنحاء المدن في المملكة الالتزام بهذا القرار.

ما هو يوم التأسيس السعودي

إن يوم التأسيس هو يوم في غاية الأهمية والتميز في المملكة العربية السعودية. والسبب في ذلك أنه يعتبر اليوم الذي بدأ في تأسيس المملكة في شبه الجزيرة العربية. والجدير بالذكر أن دولة أو مملكة السعودية مرت بثلاث مراحل في التأسيس. وهي دولة السعودية الأولى والسعودية الثانية والسعودية الثالثة ثم بعد ذلك أصبحت مملكة. ولذلك يتم الاحتفال بيوم التأسيس في الثاني والعشرين من فبراير من كل شهر.

اعتماد يوم التأسيس

بالنسبة لقرار الإجازة بهذا اليوم. فبدأ منذ صدر مرسوم من الملك سلمان بن عبد العزيز باعتماد يوم التأسيس كإجازة رسمية. في المملكة وعلى الجميع في المملكة بتنفيذ هذا القرار1. وذلك من أجل الاحتفال في هذا اليوم بالذكرى السنوية لتأسيس المملكة العربية السعودية. وقد صدر هذا المرسوم في يوم 27 من شهر يناير في عام 2022

في الختام تكون عرفت في هذا المقال كم باقي على يوم التأسيس السعودي. بالإضافة إلى التعرف على يوم التأسيس في حد ذاته. وأهم المعلومات عنه لكي تكون على دراية بكل ما يدور حولك سواء داخل البلاد أو خارجها. ونتمنى أن نكون استطعنا افادتك بقدر المستطاع.