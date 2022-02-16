وظائف وزارة الدفاع السعودية للنساء ، يهتم الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث عن وظائف وزارة الدفاع السعودية ، حيث يضمن المواطن التعيين براتب مجزي ، وقد أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عن بعض الوظائف للنساء ، تابعة لوزارة الدفاع السعودية ، وذلك عبر منصة القبول الموحد بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع السعودية ، وقد اعلن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عن بعض الوظائف لمعلمي رياض الأطفال من النساء ، وقد وضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للوظائف ، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا ، وكذلك سنتعرف علي طريقة التسجيل ، من خلال السطور التالية.

وظائف وزارة الدفاع السعودية للنساء

كانت الإدارة العامة للخدمات الطبية ، قد أعلنت في وقت سابق عن وظائف للنساء كمعلمة رياض أطفال ، وقد وضعت مجموعة من الشروط يجب توافرها في الراغبين للتقدم للوظيفة ، ومن هذه الشروط ما يلي :

اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

أن تكون المتقدمة تحمل الجنسية السعودية.

يكون المؤهل متطابق مع الوظيفة المتقدم إليها.

أن تكون لديها خبرة كافية في المجال ، مع تقديم أوراق تثبت ذلك.

تكون لديها خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

لديها القدرة علي إعداد بطاقات تقرير تقدم الطالب.

إعداد ومراجعة المنهج المقرر وإجراءات التقييم.

عمل سجلات لكافة التقييمات وتقديم المعلومات اللازمة للمدير.

لديها القدرة علي الحفاظ علي السلوك المنظم والانضباط داخل حجرة الدراسة.

في حالة إن المتقدمة متزوجة أن يكون الزوج حامل للجنسية السعودية.

أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وليس لديها أي سجلات اجرامية.

تتمتع بشخصية قيادية وصحة سليمة قادرة على الالتزام وتحمل المسؤولية.

طريقة التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية

أولا الدخول إلي موقع وزارة الدفاع السعودية.

يكتب الشخص جميع بياناته الشخصية ، من البريد الإلكتروني ، والرقم السري.

الضغط علي تسجيل الدخول.

الإجابة عن كافة المعلومات التي يطلبها الموقع ، وملئ البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها.

إبداء الموافقة علي الشروط المطروحة.

الدخول علي مجال الخدمات الطبية ، واختيار الوظيفة المراد التسجيل فيها.

مواصفات وظائف وزارة الدفاع للنساء