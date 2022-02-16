الاتحاد الأوروبى: دعم القارة السمراء بأكثر من 100 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الأوروبى عزمه جمع أكثر من 100 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم وكالة الأدوية الإفريقية المنشأة حديثا (AMA) ومؤسسات تصنيع الأدوية داخل القارة السمراء، من خلال برنامج فريق أوروبا ومؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية والمفوضية الأوروبية ووكالة الأدوية الأوروبية.





وأوضحت المفوضية الأوروبية فى بيان نشرته على موقعها الرسمى اليوم الأربعاء، أن هذا التمويل يرمى إلى تعزيز هيئات تنظيم الأدوية وتحسين الأمن الصحى فى القارة الإفريقية ودعم المبادرات التنظيمية على المستويين الإقليمى والوطنى فى القطاع الصحى، ما يسهم فى التوسع فى التصنيع المحلى للأدوية واللقاحات وغيرها من الأدوات الصحية عالية الجودة وآمنة وفعالة ومعقولة التكلفة داخل إفريقيا.

وأضاف البيان: أن هذا التمويل، الذى تم الإعلان عنه قبيل انعقاد الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى، سيدعم المراحل الأولى من عمل وكالة الأدوية الإفريقية على مستوى القارة ومواصلة تطوير القدرة التنظيمية للأدوية الإفريقية على المستويين الإقليمى والوطنى، كما يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية بين وكالة الأدوية الأوروبية وAMA ودعم العديد من السلطات التنظيمية الوطنية الإفريقية (NRAs) لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات منظمة الصحة العالمية للرقابة التنظيمية الفعالة على جودة إنتاج اللقاح المحلى.

ويشكل التعاون مع الاتحاد الإفريقى وكذلك المنظمات الوطنية والإقليمية لتعزيز الهيئات التنظيمية للأدوية فى إفريقيا ركيزة أساسية لمبادرة فريق أوروبا بشأن التصنيع المحلى والوصول إلى اللقاحات والأدوية والتقنيات الصحية فى إفريقيا.

وفى هذا السياق، سيدعم الاتحاد الأوروبى AMA بحزمة شاملة من الإجراءات لتعزيز قدرتها، جنبا إلى جنب مع المبادرات الإقليمية والوطنية لتعزيز القدرة التنظيمية فى بلدان مثل رواندا وجنوب إفريقيا وغانا والسنغال، إلى جانب فرنسا وألمانيا وبلجيكا بحسب البيان.

ويأتى هذا الإعلان قبيل القمة السادسة للاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى، إذ سيناقش الجانبان على وجه الخصوص الجهود المشتركة للتخفيف من آثار كوفيد-19 على الصحة العامة وتقديم رعاية صحية أفضل فى المستقبل، وكذلك كتقوية للشراكة لزيادة التأهب والاستجابة الصحية.

وقال الدكتور إبراهيم أسانى ماياكى، الرئيس التنفيذى لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية (نيباد)، إن إفريقيا حققت إنجازا مهما من خلال إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية كهيئة قارية تعمل مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء لتعزيز المشهد التنظيمى للمنتجات الطبية.. ويأتى هذا الإنجاز فى الوقت المناسب بالنظر إلى الحاجة الملحة للقارة لتلبية الطلب على منتجات طبية عالية الجودة وآمنة وفعالة لسكانها.

وأضاف أن الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19 أظهرت أنه لا يمكن تحقيق قارة تتمتع بالأمن الصحى إلا إذا تم التمكن من إنتاج 60% من إجمالى الطلب على اللقاحات فى إفريقيا بحلول عام 2040، لذا، نحن نتطلع إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وغيرها لتعزيز هذا الطموح القارى.

وقالت جوتا أوربيلينن، المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية: "تفخر المفوضية الأوروبية بدعم إفريقيا فى تعزيز تطلعاتها للأمن الصحى القارى والاكتفاء الذاتى من الأدوية من خلال مبادرتها الشاملة حول التصنيع والوصول إلى المنتجات الصيدلانية، وبصفتها شريكا رئيسيا، سيكون لوكالة الأدوية الأفريقية دور مركزى فى حماية وتعزيز الصحة العامة فى إفريقيا، وضمان أن تكون اللقاحات والأدوية المصنعة محليا آمنة وفعالة وذات جودة عالية".