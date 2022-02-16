جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج، لم نشهد حتى الآن أى تخفيف للتصعيد الروسى على حدود أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو مستمرة فى التصعيد وحشد قواتها على حدود كييف.
وتابع بأن روسيا تحافظ على قدرات تمكنها من غزو شامل لأوكرانيا، مشيرا إلى أن أعداد القوات الروسية عند الحدود تزداد.
وأكد أن الحلف يراقب عن كثب ما تقوم به روسيا عند حدود كييف، معربا عن استعداده للأسوأ بشأن الأزمة الأوكرانية، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الأسوأ.. الناتو يصدر بيانا بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.