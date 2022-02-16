الأميرة اليابانية يوكو تغادر المستشفى بعد تعافيها من كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الأميرة اليابانية يوكو، البالغة من العمر 38 عاما، قد خرجت من مستشفى جامعة طوكيو اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن وكالة البلاط الإمبراطورى أفادت بأن الأميرة تحسنت مع العلاج وخرجت بموافقة أطبائها.

وأضافت وكالة البلاط الإمبراطورى أن الأميرة عادت مباشرة من المستشفى إلى مقر إقامتها فى عقار "أكاساكا" التابع للعائلة الإمبراطورية فى طوكيو.

يشار إلى أنه قد ثبتت إصابة الأميرة يوكو بفيروس كورونا فى 8 فبراير الجارى وتم نقلها إلى المستشفى كإجراء احترازى، وتعد الأميرة هى أول فرد من العائلة الإمبراطورية يصاب بفيروس كورونا.