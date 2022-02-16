نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية أن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول من العام الحالي 2022م ستكون متاحة داخل جميع المدارس بأسماء الطلاب ، ومن خلال الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية بكل محافظة باستخدام رقم جلوس الطالب ، ونتعرف من خلال فقرات مقالنا اليوم عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عن طريق المواقع الإلكترونية لإدارات التعليم بالمحافظات ، وكذلك نتعرف علي النسب الأولية التي تم رصدها من خلال الكونترول لجميع المحافظات علي مستوى الجمهورية ، ويجب علي الطلاب وأولياء الأمور الاستعداد لإعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة علي المواقع التي سنعرضها لكم في هذا المقال.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

زوار موقعنا الأعزاء ، نتعرف في هذه الفقرة علي خطوات الاستعلام عن نتيجة الطلاب في مرحلة الشهادة الإعدادية بمحافظات الجمهورية كالآتي :

أولاً ندخل علي الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة التعليمية التي تتبع لها المدرسة الخاصة بالطالب.

يتم البحث في محرك جوجل سيرش عن الموقع الرسمي للإدارة باسمها.

يتم الدخول للموقع والبحث في العناوين الرئيسية أو المتحركة عن ” نتيجة الشهادة الإعدادية ” أو نتيجة الصف الثالث الإعدادي ، الترم الأول أو الفصل الدراسي الأول.

نضغط علي العنوان ليتم تحويلنا إلي صفحة الاستعلام.

يتم وضع البيانات المطلوبة حسب كل موقع وفي الغالب لا تتعدي البيانات التالية : الرقم القومي. رقم الجلوس الخاص بالطالب. المرحلة الدراسية. العام الدراسي. الفصل الدراسي.

ثم نضغط علي أيقونة بحث.

ستظهر لك نتيجة الطالب بمعدل درجاته.

نتيجة الشهادة الإعدادية بإحدى المحافظات

كمثال علي طريقة البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نتابع الخطوات التالية :

تم البحث في محرك جوجل علي الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة. ثم تم تحويلنا إلي رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية. بالضغط علي أيقونة الشهادة الإعدادية من أعلي الموقع. سيظهر لك بيان الأوائل بالاسم وبيان النتيجة. يتم اختيار النتيجة برقم الجلوس. سيتم تحميل محرك بحث الصفحة الداخلي. كل ما عليك هو وضع رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة. ثم تقوم بالضغط علي أيقونة عرض النتيجة. ستظهر لك النتيجة ورقم جلوس الطالب.

يمكنك أيضاً البحث عن نتائج أخرى بالضغط علي أيقونة بحث جديد

نتيجة الإعدادية بمختلف المحافظات

يمكن البحث علي المزيد من نتائج الطلاب في المحافظات المختلفة اثناء بكتابة عبارات مثل :

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية http://edudk.net/ : نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية أو نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في البحيرة https://ar-ar.facebook.com/Tarbeataalem/ : نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة أو نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية : http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx : نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة المنوفية : https://ar-ar.facebook.com/muderiya.edu/

الإسكندرية : https://alex-edu.com/

الجيزة : نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة

القليوبية https://www.qalubiaedu.org/ : نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية .

أو استخدام العبارة العامة كالآتي نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في جميع المحافظات ويتم الاستعلام عنها بالاسم فقط ( اسم المحافظة التابع لها).