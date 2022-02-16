نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ريدمي Redmi Note 11 الإصدار الجديد من شاومي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات ومميزات موبايل ريدمي نوت 11 يشغل عدد كبير من بعد الأشخاص المهتمين بالهواتف الذكية والاصدارات الجديدة في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية حيث أن شركة شاومي طرحت السلسلة في شهر يناير من هاتف ريدمي نوت 11 وهو استكمال للسلسله جوال ريدمي، حيث له العديد من المميزات والعيوب التي تختلف عن الاصدار الآخر وتتابع شركة ريدمي تحديث النسخ الجديدة من التليفونات التي تطرحها في الأسواق ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم مميزات وعيوب موبايل ريدمي نوت 11 الجديد

مواصفات ريدمي نوت 11

● الشاشة ويتميز بشاشة أموليد بمساحه 6.43 بوصة وتدعم الشاشة معدل التحديث 90 Hd بجودة FHD

● المعالج يمتلك ريدمي نوت 11 معالج ثماني النواة هو تكنولوجيا 12 نانو

● الكاميرا يحتوي على كاميرا أربع كاميرات خلفية واحدة منهم رئيسيه بمعدل 108 ميجابيكسل و الكاميرا الثانيه بدقه 8 ميجا بكسل، حيث أنها تتخصص للتصوير الواسع والثالثه بدقه 2 ميجا بكسل و تتخصص في تصوير الماكرو اما الرابعه تكون بدقه 2 ميجا بيكسل وتتخصص لعمل العزل والبورترية، بالإضافة أن الكاميرا الأمامية التي تكون بدقه 16 ميجا بيكسل

● البطارية يملك بطارية ضخمه بسعة 5000 ملي حيث أن يتم شحنها بشكل سريع وقوي 33 وات

مميزات ريدمي نوت 11

بعد ما عرفنا مواصفات موبايل ريدمي 11 يمكن أن نتعرف على مميزاتة، حيث انه يمتلك العديد من المزايا التي يجعله مميز بالنسبة لكثير من الأشخاص يرغبون في اقتنائه ومن هذه المميزات ما يلي

● يمتلك شاشة مميزة من نوع أموليد تدعم معدل التحديث 90.Hz

● يقدم أداء عالي الكفاءة في الالعاب الالكترونية مثل ببجي وغيرها

● يتميز بوجود سماعات استيريو لها صوت عالي

● يوجد على كثير من الألوان ليرضى جميع الازواق و يتميز بشكل انسيابي جميل خفيف الوزن

عيوب ريدمي نوت 11

على الرغم من أن ريدمي نوت 11 له أربع كاميرات خلفيه بدقه 108 بيكسل إلى أن الفيديو لا تدعم تصوير الفيديوهات تجاره 4K وتكون الكاميرا الخلفية بارزة عن ظهر الموبايل لذلك يجب تركيب جراب لحمايتها

سعر ريدمي 11

● سعري ال 4 جيجا 6 جيجا رامات يبلغ 4400 جنيه مصري

● نسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام يعتبر سعر 4900 جنية مصري

● نسخة 128 جيجا مع ثمانية جيجا رام يأتي بسعر 5200 جنية.