بعد تصدرها التريند سعر ومواصفات لكزس 2022 بالسعودية ومصر

لكزس 2022 تصدرت محركات البحث العالمية وذلك بعد نشر العديد من التغريدات بتويتر من قبل بعض النشطاء، حيث تصدرت لكزس 2022 التريند بشعار تهادوا تحابوا فطالبوا من بعضهم البعض تبادل الهدايا من خلال السيارة لكزس وكان ذلك من باب السخرية بسبب أسعارها وطرق الحجز في بعض دول الخليج، فمع ذلك تصدرت Lexus 2020 محركات البحث من قبل الأشخاص لمعرفة أسعارها ومواصفاتها العالمية، واليكم كافة التفاصيل المتعلقة بالسيارة لكزس 2022.

مواصفات لكزس 2022

تتعدد وتختلف أنواع السيارات من لكزس 2022 حيث دشنت المملكة العربية السعودية أعلانها عن سيارة LX 600 من الجيل الجديد، ومن حيث تصميمها فكان جديد كلياً وتميزت بالتالي:

من حيث الوزن تم تخفيض الوزن بمقدار 200 كجم مقارنة بالجيل السابق مما يؤدي إلى رشاقة على الطرق.

السيارة متوفرة بثلاث فئات ، فئة Urban ، وفئة F-Sport ، وفئة VIP.

تتميز فئة VIP الحصرية بمقاعد على الطراز العثماني.

تتوفر جميع موديلات لكزس LX 600 الجديدة بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر مع 409 حصان و 650 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

تم تحديث تصميم المقصورة الداخلية وأصبحت بها أول شاشة لمس مزدوجة.

ترتبط الشاشة العلوية بالملاحة والصوت وتفاصيل الطرق مثل نظام مراقبة التضاريس المتعددة.

كذلك بها شاشة سفلية للتحكم في درجة الحرارة.

لكزس LX موديل 2022

لكزس تم أزاحه الستار عن مواصفاتها وسعرها بعد عرضها بثوبها الجديد حيث تضمن السيارة في تحديثها التالي:

بها ثلاث عيون من مصابيح الليد الأمامية، كذلك تحتوي علي كشافات ضبابية رائعة وتظهر السيارة بمظهر لائق. بها عجلة قيادة مريحة للغاية، ومقاعد أمامية وخلفية قابلة للتعديل بستة اتجاهات. تتوفر بها شاشة مقاس 21 بوصة لعرض المعلومات والترفيه. المقصورة تتضمن 5 مقاعد واسعة وصفين. زجاج السيارة الداخلي كبير ويعطي مساحات اكثر للرؤية.

سعر سيارة Lexus 2022