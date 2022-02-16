الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية، إنه تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين فى محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة، فيما تم اعتقال خمسة آخرين من جنين شمالا ومن ضمنهم الأسير المحرر زهير راشد الأحمد.
وقالت مصادر فى محافظة نابلس، إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص من اللبن الشرقية وبيتا.
وتتعمد قوات الاحتلال إعادة اعتقال الأسرى المُحررين وذويهم من باب التضييق عليهم. ويتم إعادة اعتقالهم فى بعض الأحيان فور الإفراج عنهم.
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