الأمم المتحدة تحذر من انخفاض في المساعدات لليمن مع نقص التمويل

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، من أن اليمنيين سيواجهون انخفاضا أكبر في المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، بسبب نقص التمويل، الذي قد يقلص حصص الغذاء في بلد يواجه فيه الملايين شبح الجوع، في حين تشهد الحرب أكبر تصعيد منذ سنوات.

وقال جريفيث، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إنه بحلول نهاية يناير كان نحو ثلثي برامج مساعدات الأمم المتحدة قد انخفض أو توقف.

وأضاف “العملية الإنسانية توشك على البدء في تقديم ما هو أقل بكثير”، وتابع “أموال وكالات الإغاثة تنفد بسرعة مما يجبرها على تقليص برامج من شأنها إنقاذ الحياة”.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021 تلقت 58% فقط من الأموال المطلوبة من المانحين، وأسهم تزاحم المطالبات على المانحين وكذلك المخاوف المتعلقة بتوزيع المساعدات في اليمن في نقص التمويل على الرغم من أن بعض المانحين زادوا مساعداتهم في منتصف عام 2021 عندما تصاعدت التحذيرات من المجاعة.

وخفّض برنامج الأغذية العالمي منذ يناير حصصه لثمانية ملايين نسمة من بين 13 مليونا يطعمهم شهريا، وقال جريفيث، إن الحصص قد تنخفض مرة أخرى في مارس أو تتوقف تماما.

وقال هانز جروندبيرج، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، في إفادة أمس الثلاثاء، إنه يواصل السعي من أجل وقف التصعيد في حين يبدأ مشاورات الأسبوع المقبل مع عدة أطراف يمنية معنية.

وتابع “الثقة ضعيفة وإنهاء هذه الحرب يتطلب تنازلات غير مريحة لا تبدي الأطراف المتحاربة استعدادا الآن لتقديمها”.