كيف استعلم عن نتيجة قياس Qiyas

كيف استعلم عن نتيجة قياس، حيث يبحث العديد من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية عن رابط استعلام نتائج قياس من خلال المركز الوطني للقياس، حيث يتوفر الاستعلام الإلكتروني عن اختبارات القبول الجامعي أو الاستعلام عن جميع الاختبارات المهنية أو الاختبارات التي تخص اللغات التي تتم من خلال بوابة المركز الوطني للقياس للطلاب السعوديين والسعوديات، وتتم هذه الاختبارات من ضمن المتطلبات الخاصة بالتأهل للدراسة الجامعية أو لمتطلبات التوظيف بعدد من الجهات المتنوعة داخل المملكة العربية السعودية، لذا قمنا بتوضيح كيفية الاستعلام عن نتيجة قياس من خلال التفاصيل التالية لجميع الطلاب داخل الأراضي السعودية.

كيف استعلم عن نتيجة قياس

المركز الوطني للقياس الذي يتبع إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أتاح عبر موقعه الإلكتروني الاستعلام عن نتائج الاختبارات التعليمية أو نتيجة الاختبارات المهنية، من خلال رابط الاستعلام الخاص بالمركز، علي أن يتم الاستعلام من خلال هذه التفاصيل:

يجب الدخول علي موقع استعلام نتيجة قياس التالي: موقع قياس.

يتطلب من المستعلم أن يقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم السجل المدني وتسجيل كلمة المرور.

النقر علي خيار “أنا لست روبوت”.

الضغط على تبويب تسجيل الدخول للمنصة.

ثم اختيار الدخول علي خدمات النتائج من خلال الصفحة الرئيسية.

اختيار النقر علي “الاختبار” الذي يرغب صاحبه بالاستعلام عن نتيجته.

إدخال رقم الهوية في المكان الخاص به ثم الضغط علي عرض نتيجة الاختبار.

الاستعلام عن رقم المشترك في قياس

اسم المشترك قد يفقده بعض الطلاب عند الدخول لمنصة قياس نتيجة النسيان وعدم تذكره، وحتي يستطيع أن يقوم الطالب بالاستعلام عن رقم المشترك يجب القيام بهذه الخطوات: