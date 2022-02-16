الجامعة العربية تشيد بجهود دولها فى إرساء الوعى بحقوق الملكية الفكرية

جدة - نرمين السيد - أشادت جامعة الدول العربية بجهود مكاتب الملكية الفكرية فى دولها الأعضاء والأنشطة التى تمت فى أغلب تلك الدول، مثمنة كافة الجهود المبذولة للنهوض بمكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية والمضى قدما فى إرساء الوعى بحقوق الملكية الفكرية.





جاء ذلك فى كلمة مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، فى الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع التاسع للجنة الفنية للملكية الفكرية، التى انطلقت اليوم الأربعاء حضوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وتقدمت الدكتورة مها بخيت، فى كلمتها، بالتهنئة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مصر على إطلاق برنامج تعليم الملكية الفكرية للشباب حديث السن والمعلمين فى مصر والعالم العربى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذى تشرفت بالمشاركة فى حفل إطلاقه، مشيدة بهذا البرنامج المهم والمعزز لنشر ثقافة الملكية الفكرية عند الشباب والمعلمين.

كما هنأت "بخيت" الهيئة السعودية للملكية الفكرية ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم لوضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الجانبين فى مجال الملكية الفكرية، وتقدمت بالتهنئة للمعهد الوطنى للملكية الصناعية فى تونس على تنظيم مسابقة أولمبياد الملكية الفكرية للعام 2022 والتى انطلقت النسخة الأولى منها فى 2019 بمبادرة من المعهد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما هنأت مملكة البحرين بمناسبة فوز فريق" فكرة" البحرينى بالجائزة الأولى فى مسابقة الأولمبياد لعام 2022.

وأوضحت "بخيت" أن الاجتماع سيناقش، على مدى يومين، توصيات الاجتماع الثامن للجنة الفنية للملكية الفكرية الذى عقد فى سبتمبر 2021، ويأتى على رأس جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية "اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة"، وكذلك استعراض مخرجات فريق العمل المشترك والمكون من "مكتب براءات الاختراع المصرى، مكتب الملكية الصناعية بالجزائر، وهيئة الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية".

وأضافت أن الاجتماع سيناقش أيضا آلية تنفيذ إعداد الاحصائيات والمؤشرات المحددة لواقع الملكية الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية لإعداد تصور حول إثراء المحتوى العربى للملكية الفكرية.

وتتكون اللجنة الفنية للملكية الفكرية من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية "مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة" وهى اللجنة المسؤولة عن وضع قواعد العمل العربى المشترك فى مجال الملكية الفكرية.