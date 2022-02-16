النمسا تعلن موعد رفع قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - قال جيرهارد كارنر وزير الداخلية، فى تصريحات اليوم الأربعاء، إنه سيتم إنهاء العمل بحظر التجول مع بقاء ارتداء الكمامات الطبية فى بعض المناطق وتحديدًا فى محال بيع المواد الغذائية وفى دور رعاية كبار السن والمستشفيات.

من جهته، قال فولفجانج موكشتاين وزير الصحة، إنه تم التشاور مع حكام الولايات الفيدرالية وخبراء الصحة وتم التوافق على فتح البلاد بشكل كامل بسبب استقرار مستوى الإصابات فى المستشفيات وتراجع الضغوط على القطاع الطبى بشكل عام، معتبرًا أن الموجة الحالية قد بلغت ذروتها بالفعل.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى فى وقت لاحق اليوم، للمستشار النمساوى كارل نيهمر لإعلان تفاصيل القرارات الحكومية.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 38 ألفا و256 حالة إصابة جديدة و44 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.