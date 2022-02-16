بالفيديو.. القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري ابطال اوروبا 2022 علي جميع الاقمار

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عمر شويل - جدة بالفيديو.. القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري ابطال أوروبا 2022 علي جميع الأقمار، تتجه انظار محبي وعشاق كرة القدم في قارة اوروبا بشكل عام نحو المباراة القوية المرتقبة التي تجمع مساء اليوم بين ليفربول الانجليزي ونظيره فريق انتر ميلان في دوري ابطال اوروبا، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من البطولة، وذلك بعدما اوقعت قرعة دور الستة عشر من البطولة الفريقين معا لتحديد رسميا الفريق صاحب بطاقة التأهل الى دور الثمانية في البطولة هذه النسخة، وقد اعلنت بعض القنوات رسميا حصولها على حقوق نقل هذه المواجهة التي تقام مساء اليوم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد انتر ميلان اليوم في دوري ابطال اوروبا 2022.

مباراة ليفربول وانتر ميلان اليوم في دوري ابطال أوروبا اليوم

يستضيف فريق انتر ميلان اليوم نظيره فريق ليفربول الانجليزي في مباراة قوية ضمن منافسات مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال اوروبا 2022، والتي تقام من خلال ملعب سان سيرو في ايطاليا، لتقام مباراة الاياب بين الفريقين من خلال ستاد آنفيلد معقل الريدز، حيث ت ان المباراة بين الفريقين مساء اليوم الاربعاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وانتر ميلان في دوري ابطال اوروبا

ومن المقرر ان تنقل مواجهة اليوم بين ليفربول الانجليزي صد انتر ميلان في دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال اوروبا عبر شاشة قناة بي اني سبورت بريميوم 1، وذلك بتعليق المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد انتر ميلان اليوم في دوري ابطال اوروبا

وقد نوهت بعض القنوات المفتوحة نقلها مباراة ليفربول ضد انتر ميلان اليوم في دوري ابطال اوروبا، وهي على النحو التالي.