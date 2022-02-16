عاجل- أول تعليق من أوكرانيا بشأن أكبر هجوم سيبرانى على البنوك

جدة - نرمين السيد - وكان هجوم إلكترونى قد استهدف موقع وزارة الدفاع الأوكرانية وأحد أكبر البنوك التجارية فى البلاد أمس الثلاثاء. وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة الاتصالات الأوكرانية، فى وقت يخيّم القلق على الجمهورية السوفيتية السابقة من احتمال تعرّضها لهجوم عسكرى تشنه روسيا التى تجرى تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها.

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