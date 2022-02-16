روسيا تسخر من تكهنات الغرب بموعد غزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال تشيجوف فى مقابلة مع قناة "WELT" الألمانية: "يمكننى التأكيد أن الهجوم لن يتم الأربعاء، كما لن يتم فى الأسبوع المقبل، ولا ينتظر أى تصعيد للوضع على الحدود الروسية الأوكرانية فى الشهر المقبل".
ونوه تشيجوف مازحا بأن "الحروب فى أوروبا نادرًا ما تبدأ يوم الأربعاء".
وبحسب ما نشره موقع "بوليتيكو" الأمريكى، فى وقت سابق، قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن فى مؤتمر عبر الفيديو مع زعماء الدول الغربية والاتحاد الأوروبى والناتو، أن موعد الغزو الروسى لأوكرانيا، يوم 16 فبراير الجارى.
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