اليمن: الحوثيون يستخدمون موانئ الحديدة لأغراض عسكرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف القديمى - وفقًا لقناة "اليمن" الإخبارية- أن الميليشيا تستغل الموانئ لتهريب الأسلحة من سفن البضائع التى لا يتم تفتيشها وأيضًا من السفن الإيرانية المرابطة فى خط الملاحة الدولية.
وطالب القديمى بتوثيق تحركات وفساد الميليشيا ومخازن الأسلحة، محذرًا من أن تغاضى المجتمع الدولى وعدم اقتحام المراقبين الدوليين للموانئ بشكل مفاجئ يجعلها ثكنات عسكرية للميليشيات الإرهابية.
وأشار إلى أن الميليشيا لم تتخذ ميناء الحديدة وحده ثكنة عسكرية بل ميناءى الصليف ورأس عيسى، بالإضافة إلى مرسى اللحية الذى يعد وكرًا لتفخيخ الزوارق البحرية وإعداد الألغام ومركز انطلاق لعدد من العمليات الإرهابية التى تستهدف الملاحة الدولية.
يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية فى اليمن يعلن بين الحين والآخر استهداف ورش تصنيع زوارق مفخخة وطائرات مسيّرة منطلقة من موانئ الحديدة التى تستخدمها الميليشيا الحوثية لأغراض عسكرية واستقدام المقاتلين الأجانب والصواريخ الباليستية.
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