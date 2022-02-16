طريقة سهلة ومضمونة لشحن شدات ببجي BUBG عبر ID من المواقع الرسمية

شحن شدات ببجي موبايل، لعبة ببجي حققت شهرة كبيرة وحصلت على مركز فريد لدي اللاعبين الذي يحبون ممارسة الألعاب الإلكترونية التي تجذبهم نحو المحاربة والقتال ولعبة ببجي توفر أكثر من هذا حيث يجد اللاعبين متعة أكثر وإثارة وأكشن، ولكي يتمكن اللاعب من شراء أسلحة أو حقائب أو غيرها من الأدوات التي تساعدهم في القتال وتحقيق الفوز لتخطي المراحل الصعبة، يجب أن يمتلك عدد من الشدات والتي يبحث اللاعبين عن طريقة شحنها، وفيما يأتي سنوضح لكم طريقة الشحن من خلال عدة مواقع.

شحن شدات ببجي موبايل

يوجد العديد من المواقع التي يمكنك شحن شدات ببجي من خلالها ومن أفضل هذه المواقع ما يلي.

موقع pubg midasbuy

وهو موقع معتمد من قبل شركة ببجي موبايل، ويتم استخدام شحن الشدات من خلاله وذلك بواسطة استخدام رقم الآي دي.

كما يمكنك شحن الشدات من خلاله باستخدام رصيد وهذا متاح في بعض الدول العربية منها مصر والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وتونس وليبيا والمغرب والعراق وغيرها.

يوفر الموقع عدد من العروض التي يمكنك الاستفادة منها.

طريقة شحن شدات ببجي

يمكن شحن شدات من خلال استخدام تطبيق جوجل بلاي والخطوات هي.

قم بالدخول إلى تطبيق جوجل بلاي.

ثم اشحن رصيد حسابك على التطبيق.

يتم فتح لعبة ببجي والضغط على رمز الشدات الموجودة داخل اللعبة.

اختار كمية الشدات التي ترغب بالحصول عليها.

حدد طريقة الدفع وهي استخدام حساب جوجل بلاي.

أهمية شدات ببجي

أهمية شدات ببجي داخل اللعبة أنها مثل العملة التي لا يمكن شراء أي شئ بدون استخدامها، ولهذا يحتاج إليها اللاعبين لشراء كافة الأدوات التي تجعل اللعبة مميزة وأكثر إثارة، وذلك من خلال شراء الأسلحة والملابس والذخيرة والقنابل والمعدات اللازمة للبقاء في اللعبة ومحاربة الأعداء للوصول لأعلى مستويات اللعبة.

تطبيقات شحن الشدات

يوجد هناك العديد من الطرق والتطبيقات التي تساعد في شحن الشدات، وذلك عن طريق إتمام بعض المهام التي تطلبها تلك التطبيقات، فمنها مشاهدة بعض الإعلانات الموجودة أو إكمال بعض الأسئلة والإجابة عليها، والإجابة أيضاً على الاستطلاعات والآراء، فبذلك تكون حصلت على نقاط داخل اللعبة فمن خلال تلك النقاط يمكنك شحن الشدات بطريقة رسمية.