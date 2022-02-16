واشنطن تعلق على مشروع اعتراف روسيا باستقلال إقليمين شرقى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أدان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، تصويت البرلمان الروسى "الدوما" على مشروع قانون يطالب الرئيس فلاديمير بوتين، بالاعتراف باستقلال جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.





وأعلنت كييف أنها ستعتبر اعتراف موسكو بجمهوريتى دونيتسك ولوغانسك انسحابا فعليا وقانونيا لروسيا من اتفاقيات مينسك "بكل ما يترتب على ذلك من عواقب". ويأتى القرار الروسى تزامنًا مع تصاعد التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

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