الجيش الأردني يقتل 29 مهرباً ويضبط 16 مليون حبة مخدرة منذ مطلع العام

دوت الخليج : أعلنت القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي أنها ومنذ بدء العام قامت بالتصدي لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة نتج عنها مقتل 29 شخصاً. وأشارت القوات المسلحة إلى أنها عملت على تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا حيث جرى ضبط 16 مليون حبة مخدرة و17348 كف حشيش.

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