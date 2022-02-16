زاخاروفا: وسائل الإعلام الغربية فعلت كل شئ لإشعال حرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "إن وسائل الإعلام الغربية فعلت كل شئ من أجل إشعال حرب فى أوكرانيا"، مشيرة إلى أن معلومات وسائل الإعلام هذه لا علاقة لها بالواقع.





وأضافت زاخاروفا فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء:" أن وسائل الإعلام الغربية فعلت كل شئ لبدء الحرب فى أوكرانيا"، داعية إلى الكف عن تصديق التصريحات الأمريكية حول الوضع فى أوكرانيا.

وتابعت :"نحتاج إلى التوقف عن تصديق كل ما يقولونه فى واشنطن، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا وشعب أوكرانيا، وعن روسيا".

وأوضحت أن وسائل الإعلام الغربية تحتاج إلى التريث والهدوء والتوقف عن الركض بالبنادق الآلية الخشبية والمسدسات الورقية.

وقالت زاخاروفا:" يجب التيقظ وفهم واستيعاب ما يعدون به الشعب الأوكراني، الذى يتم جره بنشاط كبير إلى مصيدة الفئران"، واصفة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا بقطعة الجبن المجانية فى مصيدة فئران.