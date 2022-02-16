الكرملين يعلق على رغبة بايدن بمواصلة المحادثات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف "إنه أمر إيجابى أن الرئيس الأمريكى يشير أيضا إلى استعداده بدء مفاوضات جدية".

وكانت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا قد تصاعدت بعد حشد موسكو أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.