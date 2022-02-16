السفير الأوكرانى بتونس يؤكد تعهد بلاده بحماية الجاليات الأجنبية

جدة - نرمين السيد - وقال السفير الأوكرانى - فى مؤتمر صحفى عقد بمقر السفارة بتونس اليوم الأربعاء- إنه فى تواصل مع الحكومة التونسية ووزارة الخارجية بخصوص وضعية التونسيين المقيمين بأوكرانيا والذى يصل عددهم إلى نحو 1500 تونسى، بالإضافة إلى أكثر من 500 طالب تونسى يتلقون تعليمهم الجامعى بصفة عادية ببلاده.

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