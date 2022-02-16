لافروف يلتقى مع بيدرسون لبحث التسوية السورية

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء: " إن وزير الخارجية سيرجى لافروف سيلتقى مع بيدرسن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا فى 23 من الشهر الجارى".
وأضافت زاخاروفا:" ستجرى مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تجرى محادثات بموسكو فى 21 فبراير الحالى بين وزيرى الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ووزير الخارجية السورى فيصل المقداد.
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