اجراءات نقل الكفالة الجديدة و شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل 1443 في السعودية

اجراءات نقل الكفالة الجديدة وشروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل إلكترونيا للمقيمين والوافدين طريقة التسجيل والدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة بعد مضى اكثر من 50 عاما أصدرت السلطات السعودية و المتمثلة في وزارة العمل قانون العمل الجديد في شهر مارس 2021 نظام الكفالة الجديد ليضمن حقوق العامل وحرية التنقل الوظيفي تحت ضوابط وشروط معينة أي يكفل الحرية للعامل الأجنبي القادم من الدول الأخرى للعمل في السعودية وأهم ما يميز هذا القانون الجديد انه يعطى الحق للعامل في تغيير الكفيل دون الرجوع إليه. بالإضافة إلى ذلك قد منح هذا القانون للعامل القدرة على الذهاب والعودة من البلاد بمجرد أخطار الكفيل فقط وليس موافقه على السفر كما يعطي الحق للعميل أن يحتفظ بجواز سفره ومن حقة أن يستمر في البقاء في السعودية بعد انتهاء عقد العمل لفترة محددة وهي ثلاث شهور في هذا المقال سنتحدث عن اجراءات نقل الكفالة إلكترونيا وشروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل 2022 في السعودية.

اجراءات نقل الكفالة الجديدة للأفراد إلكترونيا بدون موافقة الكفيل

قم بالبحث على محركات البحث العالمي جوجل للدخول على موقع وزارة العمل السعودية.

ادخل على قائمة الخدمات الإلكترونية. التالي إدخال اسم المستخدم وكلمه السر واكتب رمز التحقيق المرئي. ثم انقر على كلمة دخول.

هنا يظهر أمامك صفحة بها كافة المعلومات التي يجب كتابتها وتشمل الآتي:-

اسم المؤسسة. وبعد اضغط على خدمة عامل وافد وهذا تابع قائمة الخدمات الإلكترونية. يتوجب عليك إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بك و تتمثل في رقم الإقامة وأيضا اسم الكفيل التابع له. بعد يرسل إليك رسالة نصية على الجوال المسجل تحتوي على قبول الطلب.

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

في حالة إذا لم يأخذ العامل راتبه الشهري لأكثر من ثلاث شهور. أو في حالة عناد الكفيل وعدم القيام باجراءات تجديد الإقامة للعامل. عدم قيام الكفيل بإصدار رخصة عامل للعامل. يمكن نقل الكفالة بدون أذن الكفيل في حالة أن يكون وضع الكفيل في المنطقة الحمراء في هذه الحالة يتم نقل كفالة المقيم دون موافقة الكفيل.

حالات لا يمكن فيها نقل الكفالة

في حالة إذا كان لدي العامل مخالفات مرورية.

كما لا يمكن نقل الكفالة في حالة انتهاء فترة الإقامة لدى العامل الوافد.

وأيضا في حالة من لديه رسوم نقل الكفالة.

وكذلك إذا كان الوافد اسمه مقيد على قائمة الهاربين.

كم رسوم نقل الكفالة

رسوم نقل الكفالة تم تحديدها قانون العمل الجديد في وزاره العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

رسوم نقل الكفالة تنصف عليها المادة 40 في الفقرة 3 والتي جاءت كالاتي:-