نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إمكان الراجحي 60,000 ريال بدون كفيل وبلا رسوم إدارية وتحويل الراتب في المقال التالي
تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة يحتاج توفير العديد من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الميسر أو الذي يعرف الآن بأسم التمويل المصغر ويبدأ مبلغ التمويل من 2000 ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر كما منحت شركة إمكان للتمويل بالمملكة جميع عملائها السعوديين خلال فترة شهر فبراير بالكامل ميزة إعطاء التمويل الميسر بدون رسوم إدارية وبلا كفيل غارم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة بالتقسيط لمدة سنتين على الأكثر بموافقة فورية لجميع العملاء لدى شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي في أراضي السعودية.
كافة الشروط اللازمة للموافقة على التمويل لدى شركة إمكان
شركة إمكان للتمويل بالمملكة تقدم أفضل تمويل ميسر بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل حتى سنتين فقط لا غير ولكن لن يتم الموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر الإ بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة بالشركة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة لهذا العام الحالي 1443 هجريًا:
- يشترط التمويل الميسر لدى شركة إمكان بتوفير دخل ثابت شهري يساوي خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي الذي غير عميل من عملاء بنك الراجحي.
- كذلك لابد من توفير دخل ثابت يبدأ من 2 ألف ريال سعودي لعملاء الراجحي فقط لا غير.
- إيضًا فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص بالمملكة.
- تمويل إمكان الميسر لجميع السعوديين بشرط توفير سجل ائتماني لهم قبل التقديم على التمويل الميسر بالشركة.
أهم مزايا الحصول على تمويل نقدي لدى شركة إمكان
- تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
- كذلك التمويل لجميع السعوديين بدون رسوم إدارية خلال شهر فبراير بالكامل الجاري.
- إيضًا تمويل نقدي بالتقسيط الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر وأقل فترة سداد أثنى عشر شهر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.
- التمويل الميسر بموافقة فورية لجميع العملاء بالشركة بعد توفير الضوابط والشروط اللازمة.
- متوافق شركة إمكان للتمويل بالمملكة مع معايير الشريعة الإسلامية داخل السعودية.
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