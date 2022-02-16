تمويل إمكان الراجحي 60,000 ريال بدون كفيل وبلا رسوم إدارية وتحويل الراتب

تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة يحتاج توفير العديد من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الميسر أو الذي يعرف الآن بأسم التمويل المصغر ويبدأ مبلغ التمويل من 2000 ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر كما منحت شركة إمكان للتمويل بالمملكة جميع عملائها السعوديين خلال فترة شهر فبراير بالكامل ميزة إعطاء التمويل الميسر بدون رسوم إدارية وبلا كفيل غارم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة بالتقسيط لمدة سنتين على الأكثر بموافقة فورية لجميع العملاء لدى شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي في أراضي السعودية.

كافة الشروط اللازمة للموافقة على التمويل لدى شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل بالمملكة تقدم أفضل تمويل ميسر بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل حتى سنتين فقط لا غير ولكن لن يتم الموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر الإ بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة بالشركة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة لهذا العام الحالي 1443 هجريًا:

يشترط التمويل الميسر لدى شركة إمكان بتوفير دخل ثابت شهري يساوي خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي الذي غير عميل من عملاء بنك الراجحي.

كذلك لابد من توفير دخل ثابت يبدأ من 2 ألف ريال سعودي لعملاء الراجحي فقط لا غير.

إيضًا فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص بالمملكة.

تمويل إمكان الميسر لجميع السعوديين بشرط توفير سجل ائتماني لهم قبل التقديم على التمويل الميسر بالشركة.

أهم مزايا الحصول على تمويل نقدي لدى شركة إمكان